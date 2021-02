Nuevas empresas llegan a la Sionlla y el enlace orbital urge cada día más

La inminente llegada de nuevas empresas a los polígonos de A Costa Vella y A Sionlla hace cada día más urgente la puesta en marcha del enlace orbital, de manera que se optimicen los accesos a una zona comercial e industrial que en los últimos años ha ganado mucho peso con la apertura de numerosos negocios. Este parque empresarial de la capital gallega se encuentra en pleno proceso de expansión: muestra de ello es la gran cantidad de parcelas donde actualmente se construyen nuevas instalaciones.

Uno de los desembarcos más notables es el de Eroski, que prevé abrir en los próximos meses una gran superficie en el número 39 de la rúa de Castela e León. Se trataría de un gran supermercado que además también incluiría una cafetería, restaurante, gasolinera y zona de lavado de vehículos. En total, más de 1.700 metros cuadrados de establecimiento, que supone para el grupo una inversión que supera los tres millones de euros en la capital de Galicia.

A este proyecto se sumaría también la puesta en marcha del gran centro empresarial que está construyendo, en una parcela de grandes dimensiones situada junto a Mercadona, la compañía Terras do Sar. Se trata de un complejo de 14.200 metros cuadrados enfocado al coworking, es decir, a acoger pequeñas y medianas empresas que quieran establecerse en el polígono para desarrollar su actividad comercial o industrial. En este recinto podrán alquilar el espacio que precisen para llevar a cabo sus proyectos. Constará de tres edificios y 3.500 metros de las instalaciones se podrán dividir en base a las necesidades de las empresas que se asienten en el complejo.

La iniciativa contempla, además de una zona comercial, espacio de almacén y también para uso deportivo. Asimismo, uno de los inmuebles estará dirigido a acoger negocios de hostelería y dispondrá de una amplia zona de aparcamiento con capacidad para medio millar de plazas, que serán destinadas a uso público y también privado.

Pero también está previsto que este mes el nuevo centro de tecnologías avanzadas de A Sionlla inicie su andadura. La puesta en marcha de Biotech, un ejemplo de la colaboración de los sectores público y privado, reportará importantes ventajas para la ciudad, por lo que supone un cambio fundamental en su estructura económica, apostando por una reindustrialización que compense el excesivo peso que en los últimos años ha adquirido el sector servicios y, especialmente el sector turístico, algo que ahora se está haciendo notar de forma especial con la crisis derivada de la pandemia.

Otra de las ventajas es que servirá para canalizar la investigación y el talento que se generan en la Universidade de Santiago, y que actualmente tiene que buscar su futuro laboral fuera de Galicia.

Por último, y no menos importante, es que el empleo que se espera generar en este polo será de alta calidad, y no solo por su nivel de ingresos, sino también por su duración, al no estar sometido a la estacionalidad de otros sectores como el turístico. Con lo cual también contribuirá a fijar población, además de atraer a nuevas empresas del sector industrial. El nuevo centro facilitará la llegada a Santiago de empresas y compañías que aportarán un alto valor añadido, ya que en los 22 laboratorios con que contará se podrá desarrollar una labor conjunta generando sinergias entre ellas.

A estas destacadas iniciativas se suman las que están llevando a cabo en el parque empresarial de A Costa Vella y A Sionlla pequeñas y medianas empresas, que cuentan ya con instalaciones o tienen previsto construirlas a medio plazo. Además de la que contempla Eroski, también se prevé la apertura de otras dos gasolineras en el recinto, ambas prácticamente terminadas.

Lo cierto es que el entorno se ha convertido en una zona muy concurrida en los últimos años debido a la alta actividad comercial que acoge. Pero algo falla: los limitados accesos. Y es que ambos polígonos cuentan únicamente con una entrada y salida a través del periférico SC-20, lo que provoca tapones de tráfico las más de las veces, sobre todo en fines de semana, como denunció este periódico en numerosas ocasiones. La solución pasa por el enlace orbital, cada día más urgente, que dotará al parque empresarial de un nuevo acceso con mayor capacidad y que, además, lo comunicará directamente con la N-550, y también con la Autopista del Atlántico y la Autovía de Lavacolla. Se trata, sin duda, de una infraestructura fundamental para Santiago. Raxoi prevé que esté completada para 2023.