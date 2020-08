Nuevas plazas para que aparquen los residentes

ampliación. La Concejalía de Mobilidade e Seguridade Cidadán informó estos días de que los vecinos residentes en las rúas Hortas, Calzada do Carme de Abaixo, Campo das Hortas, Rúa Entregaleras, Rúa das Galeras, en los números comprendidos entre el 2 y el 32, y que cumplan todos los requisitos legalmente exigibles, tal y como se recoge en los artículos 7 y 8 de la Ordenanza do Sistema de Ordenación de Tráfico e Aparcamento de Residentes, pueden solicitar desde el pasado diez de agosto Tarxeta Aparcamento de Residentes Zona 7 San Lourenzo, lo que deberán realizar en el Rexistro Xeral de Raxoi previa solicitud de cita. Asimismo, destacan que se incluyen las rúas Castrón Douro, Patio de Madres y Ruela do Pisón, que recientemente han sido reurbanizadas en el Réxime de Residentes Zona Verde de Sar, zona 6, por lo que los vecinos de las dos primeras que actualmente están en posesión de las tarjetas de zona azul correspondientes al régimen de la ORA deberán escoger entre permanecer en este mismo sistema, u optar por pasarse a la Zona Verde de Sar, incluyéndose ya las nuevas solicitudes de estas rúas como zona 6 del citado barrio. Por último, se recuerda que debido a las restricciones que impone la pandemia es preciso solicitar la cita previa en todas las oficinas en las que se precise acudir (Atención á Cidadanía y Rexistro). ecg