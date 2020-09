Nuevo atropello en un paso de la rúa Castiñeiriño

SANTIAGO. El parte policial de las últimas horas deja un atropello de un peatón que cruzaba un paso de peatones en la rúa do Castiñeiriño. El accidente se produjo a las 21.20 horas del pasado domingo y, como consecuencia, el peatón resultó herido leve. El paso de peatones, situado a la altura del número 35 de la citada calle, no cuenta con un semáforo para regular el tráfico. Este no es el único atropello reciente que ocurre en la zona. El mes pasado, un peatón fue atropellado en un paso de peatones del cruce entre la rúa de Santiago de Cuba y la rotonda del Castiñeiriño.

Precisamente, este verano el Concello inició una campaña de concienciación, dirigida tanto a conductores como a peatones, a raíz del incremento de atropellos, muchos de ellos vinculados al uso del teléfono móvil.

CONSUMO DE COCAÍNA. Asimismo, el informe de incidencias del pasado fin de semana recoge la identificación de una persona en la avenida Maestro Mateo por consumir cocaína en la vía pública. Pesa sobre él una orden de investigación de domicilio y paradero. Asimismo, se procedió a la identificación de una persona por encontrarse bajo los efectos del alcohol, en el parque de Galeras. A esto se suma un resultado positivo en la prueba de alcoholemia realizada a un conductor, a quien dieron el alto por realizar una conducción temeraria en la rúa Vista Alegre. Y se tomó nota de los datos de una persona por orinar en la vía pública.

También se produjeron dos pequeños incendios, al margen del del Hospital de Conxo. Uno de ellos ocurrió en Outeiro do Castiñeiriño, donde se incendió el motor de un autobús urbano, sofocado por el propio conductor del vehículo. No hubo heridos. Y, en la parroquia compostelana de Marantes, los Bomberos tuvieron que sofocar un incendio en un colector de basura.

También se produjeron en los últimos días tres accidentes de tráfico. Uno de ellos en la rúa do Medio; al igual que el ocurrido en la rúa Carme de Abaixo, ambos entre dos vehículos. En Volta do Castro un vehículo se salió de la vía al chocar contra un quitamiedos.