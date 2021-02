Nuevo bache en el camino para poder usar el pabellón del colegio Rodríguez Xixirei

··· Por su parte, la Xunta explicó que fue este pasado mes de diciembre cuando el Ayuntamiento “solicitou á Consellería o informe preceptivo de Patrimonio (xa que o pavillón está no ámbito do Camiño de Santiago) para poder acometer as conexións de auga e luz”, para así constatar que el retraso acumulado no es responsabilidad del departamento.

··· La Xunta añade que “hai un compromiso da Consellería co CEIP Rodríguez Xixirei, no que se vai levar a cabo unha actuación de rehabilitación para a cal xa está encargado o proxecto técnico”.