Nuevo cierre con el adiós de la tapería Castelao en la rúa Nova de Abaixo

La pandemia se acaba de cobrar una nueva víctima en el sector hostelero de Santiago. En este caso, se trata de la tapería Castelao, ubicada en la rúa Nova de Abaixo, y que llevaba abierta bajo ese nombre trece años. Los responsables de este negocio anunciaron su decisión a través de sus redes sociales con un comunicado en el que explicaban la imposibilidad de seguir adelante “con cero ingresos, e facendo frente as obrigas fiscais, sociais, suministros, etc”, escribían.

Asimismo, agradecieron el apoyo de todos sus clientes. “Damos as gracias a todas as persoas que nos apoiaron e axudaron neste longo camiño. Tras estes anos, moitos clientes pasaron a ser amigos. Celebramos as vosas alegrías e choramos as vosas penas”.

Se trata de una despedida que deja un sabor muy amargo a los responsables de la tapería Castelao. “Marchamos en silencio, sin festejos, ca sensación no corpo de impotencia, enfado, estupefacción... De ver de como se tira directamente o lixo un sector fundamental para Compostela e importantísimo para o resto do país”, dicen.

También tienen un recuerdo para todos los que formaron parte de su plantilla. “Gracias a todas as persoas que traballaron con nós; Juan, Susana, Sonia, Bea, Laura, a outra Susana, María, Alba, Diego, Suso, Vera, Conchi; aos alumnos e alumnas que fixeron as prácticas con nós e aos que pagamos ás facturas, Manel e Jorge. Por suposto, ás nosas familias, que sempre nos apoiaron incodicionalmente”. Además, mencionaron el papel de los proveedores.