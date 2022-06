Nuevo escenario en el Monte do Gozo para acoger el gran festival

El Festival O Son do Camiño se celebrará finalmente esta semana, aún a pesar del accidente que el pasado viernes provocó el hundimiento del techo del escenario que se estaba montando, causando seis heridos. No será con esa infraestructura, que será retirada, sino con una nueva que ya está en Compostela.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confirmó ayer que los operarios “están trabajando en la retirada” de la instalación dañada y en el montaje del “nuevo” escenario, con el objetivo de que el festival pueda “discurrir sin novedad”. Tras desear una “pronta recuperación” a los trabajadores heridos que aún continúan en el hospital, Rueda señaló que la promotora les ha trasladado que “se mantiene el programa”, aunque “no con el escenario previsto”.

Con estos cambios, el presidente gallego ha confiado en que pueda celebrarse “un gran festival” sin “más contratiempos” y sin que ocurran de nuevo sucesos como el del viernes.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, confirmó que ya está en el Ayuntamiento la documentación para el cambio de escenario. Sobre la celebración de O Son do Camiño, el regidor se ha “congratulado” de que siga adelante, ya que “la suspensión o el aplazamiento tendría consecuencias muy complicadas para más de 40.000 personas”, a las que “afectaría muy negativamente”.

O Son do Camiño llega con el cartel más completo de su historia y en el que figuran más de cuarenta bandas y artistas nacionales e internacionales. Están confirmadas dentro de sus tres jornadas las actuaciones de Liam Gallagher, Dani Martín, Nathy Peluso, Jason Derulo, Foals, Tiësto, Nicki Nicloe o Rigoberta Bandini, entre muchos otros.

Desde este jueves y hasta el sábado, el recinto ubicado en el Monte do Gozo acogerá a cincuenta y dos bandas y artistas. En la sesión del jueves destacan The Chemical Brothers, C. Tangana, Jhay Cortez, Sebastián Yatra, Kase.O y Jazz Magnetism. Simplemente echando un vistazo a algunos nombres se puede adelantar que el primer día sonarán fuerte los ritmos latinos, con permiso de la potente electrónica de los Chemical Brothers y la consagrada carrera de rap que Kase.O lleva a sus espaldas.

El viernes llegará el turno a la segunda tanda de artista, encabezados por Liam Gallagher, Anuel AA, Justice, Anne-Marie, Editors, Duki, Justin Quiles y Timmy Trumpet. En esta segunda ocasión se podrá beber de los géneros de la jornada anterior, principalmente de la mano de Anuel AA, Justice, J. Quiles y Duki, pero tendrán un espacio muy cómodo el pop, el rock, el rythm and blues y los acordes más indies, especialmente contándose Liam Gallagher, Editors y Anne-Marie entre los demás visitantes asegurados.

Por último, el sábado cierran el festival otras 16 actuaciones, entre las que se cuentan las de Tiësto, Jason Derulo, Dani Martín, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Rigoberta Bandini, Khea y La M.O.D.A. Sin duda, la jornada que pondrá el broche al evento será muy movidita, con un cúmulo de estilos que navegará entre los sonidos electrónicos de Tiësto y Jason Derulo, los urbanos de Nathy Peluso, Nicky Nicole y Khea; y la fiesta folk.