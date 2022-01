Nuevo impulso al registro de solares para revitalizar por fin la zona vieja

“É un instrumento urbanístico para a rehabilitación da cidade construída; co obxectivo de impulsar a recuperación e consolidación do tecido residencial de Compostela”. Así se refirió la concejala de Urbanismo e Cidade Histórica, Mercedes Rosón, a la nueva estrategia de actuación a través del registro de solares del Concello de Santiago, presentada ayer en Raxoi Según indicó, ya se desarrolló la primera fase de esta iniciativa. “Trátase dun traballo de campo, no que se incluiron 123 inmobles en avanzado estado de deterioro situados no ámbito do PE-1”, señaló Rosón.

“Partindo do centro da amendoa histórica cara o exterior, detectáronse 28 inmobles no recinto intramuros, 28 nas áreas urbanas históricas inmediatas, 40 nos lineais periféricos, 18 nos tecidos históricos renovados, e 9 nos rueiros”, afirmó.

En este sentido, indicó que “a partir de agora continúa a tramitación administrativa”. “Incóase o preceptivo expediente de orde de execución, dáselle audiencia aos propiearios e ordénaselle facer o que conste no informe técnico establecendo un prazo. Se non o fan, emítense dúas multas coercitivas. E se non hai resposta, inclúese no rexistro de soares cunha valoración, para a continuación, dar conta ao rexistro da propiedade e iniciar o procedemento para venda ou poxa de esta edificación”, explicó Rosón.

Además, en la primera puja sale a licitación por la valoración económica realizada por el arquitecto municipal. “Se non hai comprador, faise unha segunda poxa diminuindo nun 25 % o prezo inicial de licitación. A persoa que adquira ese inmoble faino co comprimiso de rehabilitalo no prazo máximo dun ano. Darase prioridade as vivendas máis deterioradas, as de grao 1 e ás do recinto de intramuros”, señaló Mercedes Rosón, que estuvo acompañada por la directora del área de Urbanismo, Ana Prieto, y del arquitecto municipal Carlos Bóveda.

La concejala de Urbanismo recordó que en el marco del programa de inspección y control de los alojamientos turísticos y mejora de la imagen de la ciudad con especial atención al ámbito del PE-1, “establécese como un dos puntos prioritarios a activación e posta en marcha do rexistro de soares, ao amparo da lei 2/2016 do solo de Galicia”. Y que “o rexistro de soares permite a adquisición por parte de terceiros, mediante poxa pública daqueles soares, ruínas ou edificacións sobre as que non se realizasen as obrigas relativas ós deberes de uso, conservación e rehabilitación do correspondente inmoble”.

Una vez finalizada la primera fase, la que corresponde al ámbito del Plan Especial 1 (PE-1), establecido como prioritario, “o obxectivo é continuar no ámbito do Perímetro Azul (o que rodea á cidade histórica)”. Completadas estas dos primeras fases se pondrá el foco en una tercera, en la que se actuará en zonas como Conxo, Santa Marta, Combarro, Lamas de Abade, Angrois, Cruceiro de Sar, O Outeiro, Concheiros-Cotaredo, San Lázaro, Muiña, Mallou, Meixón Frío, Vite de Arriba, A Torreira, Casas Novas o Casas do Rego.

En esta estrategia de registro de solares, y dentro de cada ordenanza, se establecen después de este estudio de campo para localizar las edificaciones en ruinas, solares o fincas con incumplimientos en su deber de uso, conservación y rehabilitación; dos grados de actuación diferentes.

En primera instancia estarían las edificaciones de grado 1. “Son os inmobles que precisan dunha actuación urxente e inmediata por risco inminente de perda de patrimonio catalogado ou interese arquitectónico no ámbito no que se sitúa”. En cuanto a los de grado 2, “son os inmobles que presentan un avanzado deterioro que imposibilita o seu uso e que, de proseguir o avance do seu estado, desembocarán nun curto período de tempo nun estado de ruína estrutural”, destacaron desde Raxoi.

La directora del área de Urbanismo, Ana Prieto, señaló que “esta resposta administrativa”, en referencia al registro de solares, “podería ser unha posible solución á problemática dos cascos históricos, que deben dar resposta as novas necesidades das persoas que os habitan, e a funcionalidades cun criterio de sostibilidade que o faga atractivo para os futuros habitantes”.