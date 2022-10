Nuevo intento de robo en la Colegiata de Sar

Santiago. La Colegiata de Santa María de Sar, en Santiago, ha sufrido esta madrugada un nuevo intento de robo. Así lo ha confirmado a EL CORREO este miércoles por la mañana el párroco y custodio del templo, José Porto Buceta, quien indicó que los ladrones no lograron adentrarse en el interior. No obstante, han provocado cuantiosos daños materiales en una de las puertas de la iglesia, que los cacos no consiguieron abrir ya que cuenta con un refuerzo especial, precisamente, para evitar la acción de los amigos de lo ajeno.