Nuevo jarro de agua fría sobre el sector hostelero tras el ‘veto turístico’ francés

El concejal de Mobilidade y Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, ha adelantado que el gobierno local no prevé precintar los parques y plazas de la ciudad. Lo hace tras el requerimiento del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité clínico solicitó la ayuda de los concellos para precintar parques y playas de 0.00 horas a 6.00 horas, con el fin de evitar botellones y concentraciones masivas de gente.

Muíños considera que precintar todos los parques no es “viable” y ha señalado que la vigilancia policial, sumada al cierre de algunas zonas como Bonaval “son suficientes por ahora”. Además, ha hecho hincapié en que “Compostela es una de las ciudades de Europa con mayor cantidad de parques en su centro urbano”. Cuestionado sobre la viabilidad de que los municipios recojan la responsabilidad de precintar y controlar los espacios públicos, el edil de Seguridade Cidadá ha preferido no entrar a valorar la medida de la Xunta y se ha referido en exclusiva al caso de Santiago que, salvo alguna excepción, no llevará a cabo la precintación de estos lugares.

Gonzalo Muíños quiso destacar el hecho de que Raxoi ya ejercía la vigilancia policial y el cierre de alguno de los parques como Bonaval o la Alameda y que “son suficientes por ahora”. Tal y como ha argumentado, “en Santiago no se han registrado grandes incidentes relacionados con el alcohol”.

Sobre el dispositivo de seguridad para las fiestas del Apóstolo, Muíños indicó que todavía se está ultimando, pero da por hecho que aumentará la vigilancia policial en las calles para evitar el consumo de alcohol en espacios públicos.

Finalmente el concejal alabó “el buen comportamiento” de la gente joven en particular y de los santiagueses en general: “La responsabilidad que ha mostrado la juventud hasta ahora ha sido ejemplar”. Les pide que “sigan así” en la recta final.