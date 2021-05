Nuevo libro de Celi, el ‘cliente’ más querido de As Cancelas

El centro comercial As Cancelas presentó ayer una nueva entrega de las aventuras de su mascota, el extraterrestre Celi, con motivo de la celebración del Día das Letras Galegas, el próximo 17 de mayo. Celi no Camiño de Santiago relata las andaduras de la mascota de As Cancelas tras llegar a Galicia desde Roncesvalles. En las últimas etapas de la ruta, el pequeño extraterrestre encuentra amigos que le explican los hitos del camino y disfruta de la gastronomía y la naturaleza hasta su llegada a Santiago.

Al estreno del libro, escrito por el autor Pere Tobaruela, asistieron la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santiago, Mercedes Rosón y el concejal de Educación, Juventud y Políticas Lingüísticas, Rubén Prol Mariño. Por parte de la Xunta de Galicia estuvieron presentes el secretario general de Política Lingüística, Valentín García y María Nava Castro, directora de Turismo de Galicia.

Prol agradeció al centro comercial As Cancelas su implicación con la ciudad y subrayó que el libro de Celi es “una buena iniciativa, en la línea con el trabajo que se hace desde el Concello” para fomentar la literatura infantil y juvenil en gallego. Por su parte, la directora de Turismo de Galicia animó a los escolares presentes en el acto a descubrir a través del libro no sólo datos interesantes sobre el Camino de Santiago, sino también la gran riqueza gastronómica y cultural que tienen al alcance de la mano en la capital gallega y en todas las localidades cercanas ligadas a la Ruta.

Valentín García, felicitó al centro comercial por esta iniciativa cultural y subrayó “la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y privadas en el ámbito cultural y en especial en el fomento del uso del gallego”. El gerente de As Cancelas, Javier Nicolás Blanco, subrayó por su parte “el compromiso de As Cancelas de hacer camino”, entendido como colaboración con el Concello, la Xunta, y los clientes y operadores de As Cancelas para salir reforzados en tiempos difíciles. Para cerrar el acto, el experimentado cuentacuentos Pere Tobaruela, acompañado de Celi, leyó un fragmento de la obra a un grupo de escolares del colegio Monte dos Postes, muy cercano al centro comercial.