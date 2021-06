Nuevo local en República Arxentina de comida para casa El Cártel del Mawey

take away y delivery. En estos tiempos de reapertura, social y económica, empiezan a llegar buenas noticias. El Grupo Gescaho, con sede en Santiago de Compostela y centrado en la hotelería, acaba de sumar un nuevo establecimiento en su sección de restauración: El Cártel de Mawey. Se trata de una ampliación de la oferta inicial de take away y delivery que se inició en la avenida de Lugo, en Santiago.

Ahora, se traslada a la calle República Arxentina, y añade un nuevo local con restaurante para los más foodies de la ciudad.

El crecimiento es aún mayor en el apartado de hoteles, tanto en León, donde en Grupo Gescaho ya tenía presencia con los apartamentos Principia Suites León; como en Compostela. En León incorporan un nuevo hotel, de inminente apertura, en el centro histórico: El Rincón del Conde. En los próximos meses Domus Oncinae León pasará a integrarse también en el portfolio del Grupo.

En la capital gallega continúan su expansión con el Hotel Pombal, con fecha prevista de apertura en julio; y aúnan esfuerzos con el ya conocido Hotel A Tafona, que se incluye en la oferta comercial del Grupo. El Alameda Rooms inició su actividad el pasado mes de marzo. redacción