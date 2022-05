Numerosas propuestas culturales en el Día Internacional de los Museos

Santiago. La capital gallega conmemoró ayer el Día Internacional de los Museos, una jornada que tendrá continuidad a lo largo del día de hoy. En este sentido, esta tarde, a las 18.15 horas, en el espacio cultural del Monasterio de San Martín Pinario tendrá lugar una visita guiada a la exposicion Camiño dos Santos, del escultor portugués Paulo Neves. Esta muestra se inauguró, con gran éxito, el pasado 11 de abril.

SAN MARTÍN PINARIO. Se trata de una exposición específica con motivo del Año Santo y tiene como escenario el Monasterio de San Martín Pinario, de fundación benedictina, profundamente vinculado al descubrimiento del Sepulcro del Apóstol.

Esta muestra, comisariada por Cristina Carballedo, surge cuando Paulo Neves visita la Iglesia de San Martín Pinario, con su monumental arquitectura y sus majestuosos retablos e imágenes barrocos que le inspiran para crear esta exposición en la que el artista invita, a través de sus esculturas, a iniciar el Camino con los Apóstoles, los primeros Santos.

Paulo Neves nace en Cucujães, Oliveira de Azeméis, que no solamente es su tierra natal, sino también su abrigo personal y artístico. Está considerado como uno de los más importantes escultores contemporáneos portugueses. Neves, se inicia en la FBAUP en Portugal; entre los años 1978 y 1981 convive y trabaja con escultores de toda Europa, siendo la obra de Alberto Carneiro la que probablemente más le influyo por su ligazón al Land Art.

Ha expuesto colectivamente en varias ocasiones en Galicia, Italia y en Rumanía, además de EE UU, Alemania, Brasil, Marruecos, Angola, Mozambique, Francia y Bélgica.

El Día Internacional de los Museos sumó a varios centros museísticos de Santiago bajo el lema O poder dos Museos. Además de los actos y las jornadas de puertas abiertas del día de ayer, habrá visitas guiadas, obradoiros, exposiciones, conferencias, teatro, música y cine para el público infantil y adulto durante todo el mes de mayo.

MUSEO DO POBO GALEGO. En la jornada de hoy, el Museo do Pobo Galego celebrará una sesión de puertas abiertas. La entrada es gratis y habrá visitas comentadas a la exposición Coreografías do facer. Imaxes do traballo feminino en Gustav Henningsen, reabierta para la ocasión en el ala sur del museo.

Por la tarde se celebrará el taller de pandereta y otras percusiones O poder das ferreñas. Está dirigido por Carme da Pontragha para personas de 12 a 16 años. También hoy se realizará un itinerario sonoro por la colección permanente: Son(em)peza.