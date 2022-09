Numerosos colectivos exigen frenar la pérdida de identidad de Santiago

El enfrentamiento entre el grupo de propietarios de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y la Plataforma Para la Regulación de las Viviendas Turísticas de Galicia (PREVITUGA) no cesa en la capital gallega. En esta ocasión, han sido los segundos los que se han manifestado ante el inminente pleno del Concello en el que se tratará la aprobación de la nueva regulación VUT.

En su nota, firmada por unas quince instituciones que integran PREVITUGA, manifiestan: en primer lugar, “la ineludible obligación por parte del Concello de Compostela a regular y poner orden en una fórmula de negocio que consideramos descontrolada y que afecta gravemente a múltiples planos de la sociedad y tejido empresarial compostelano”, a lo que añaden que “la ausencia de norma está provocando graves e inadmisibles problemas de convivencia en las comunidades de vecinos”.

Culpan también a estas viviendas de que “la relación directa entre la proliferación VUT y el vaciado de alquiler de larga duración está provocando un aumento de precios de renta inasumibles para cualquier familia”, sumando “la búsqueda de precios menores y calidades asumibles en las viviendas, que están provocando una dispersión de la población de la ciudad de Compostela, con las graves y penosas consecuencias identitarias que esto conlleva”.

Además, critican las labores de la Administración. “El limbo legislativo actual entre Concello y Xunta, sitúa a los consumidores en situación de desamparo ante posibles incidencias que puedan sufrir durante sus estancias. Los modelos hosteleros diferentes a las VUT se encuentran en absoluta desigualdad de condiciones, compitiendo desde un plano de exigencia normativa que no existe para las viviendas de uso turístico”. Señalan, además, que estas viviendas dejan completamente de lado a un colectivo con mucho peso en la ciudad. “Los estudiantes, protagonistas durante tiempo inmemorial de la vida de Santiago, están viéndose expulsados de sus lugares tradicionales de residencia, debido a la ausencia de viviendas y los precios desorbitados, provocando incluso que tomen opciones diferentes a Compostela para realizar sus estudios o que tengan que vivir en Concellos tan alejados kilómetros de sus facultades que han tenido que reforzar su red de transportes para poder dar servicio”.

Pese a todo lo anterior, en la nota también se aclara que no están totalmente en contra de las Viviendas de Uso Turístico. “Reiteramos la NO oposición al modelo de negocio VUT, pero a la necesidad inaplazable de una regulación y ordenación del mismo”. Una regulación, señalan, imprescindible para que la ciudad no pierda su esencia.

“Por todo esto, pedimos a la Xunta responsabilidad y coherencia para admitir lo que desde los Concellos se legisle, siendo éstos responsables únicos para otorgar las licencias de actividad necesarias para el desarrollo de la actividad VUT. Pedimos al Clúster de Turismo que defienda los intereses del turismo de calidad y sostenible, única vía para que esta industria, fundamental para Galicia, sea el referente que ya es desde hace tiempo. También pedimos al Clúster y sus dirigentes la valentía de defender en público lo que sin matices afirman en privado. Y por último, manifestar nuestro apoyo sin matices a la actitud decidida, comprometida y responsable del Concello de Compostela en la ordenación y regulación de este modelo de negocio, que sin duda debe convivir entre la sociedad compostelana, pero nunca a su costa”.