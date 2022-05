Con mucho esfuerzo y dedicación, superando incluso las consecuencias devastadoras de una pandemia, Sonia Pena Peluquería cumple hoy su tercer aniversario. Con servicios variados y de primera calidad, tanto para hombre como para mujer, no sólo se han asentado en el sector, sino que en estos tres años de vida han conseguido crecer, fruto de la confianza de sus clientes.

“Nunca pensé que cumpliría mi gran sueño de esta forma. Si me llegan a decir hace tres años que conseguiría esto, no me lo creería. Ha sido duro, pero ha merecido la pena”, explica Sonia Pena, directora del salón situado en Rúa da Devesa.

Su buen hacer en este arranque del proyecto, fruto también de su experiencia en este ámbito, les ha llevado a ser un referente en la ciudad en un corto intervalo de tiempo, lo que queda patente en la cantidad de personas que se ponen en sus manos.

“Para nosotros es un placer el poder cumplir tres años, tras haber afrontado este ciclo de pandemia cuando sólo llevábamos un año abiertos y todavía la gente nos estaba conociendo. El poder ampliar plantilla estos años, gracias a la confianza que los clientes depositan en nuestro equipo, ha sido increíble. Por ello, nos hemos visto en la necesidad de ampliar un tocador y poner una salita de espera con café y bebidas, con el objetivo de hacer más amena la estancia en la peluquería”, confiesa la responsable.

Precisamente, en este último aspecto, con motivo del aniversario, han aportado una renovación al local de Meixonfrío, unos cambios, siguiendo la línea estética del negocio que aportan un entorno agradable y de confort, para que el cliente se sienta como en casa desde que cruza el umbral de la puerta.

Esa calidez se ve reflejada también en el excelente trato humano, atendiendo en todo momento las peticiones de los usuarios, clave para lograr la máxima satisfacción en los resultados finales.

“Nuestro salón ofrece una gran variedad de servicios para todo tipo de públicos y edades, con asesoramiento personalizado para cada cliente, tanto en el campo de la peluquería como en el de la estética”, destaca la directora.

Dentro de esa amplia cartera de posibilidades, los trabajos van desde técnicas de coloración, como tintes o mechas, pasando por técnicas de nutrición del cabello o cortes variados adaptados al gusto de cada uno (tanto para hombre como para mujer), y hasta los alisados brasileños, entre otras opciones. Además, también llevan a cabo una importante variedad de peinados y maquillajes para eventos, con recogidos, trenzas, ondas...

En este sentido, respecto a las celebraciones, en estos últimos meses han apreciado un incremento significativo de estos eventos, fruto de la evolución sanitaria, de ahí que reciban muchos encargos para asistentes a banquetes de todo tipo. Por ello, para conseguir la mejor atención posible, recomiendan solicitar cita previa con antelación, “principalmente para las técnicas de coloración y la preparación para eventos”.

Dada su gran demanda, el equipo de la peluquería se siente muy agradecido a la confianza que depositan en ellas. “Dando gracias a nuestra clientela por darnos su confianza para esos días tan especiales y dejarse en nuestras manos”, remarcan.

Por otra parte, en su gama de estética, el salón se centra principalmente en el “cuidado de las manos y de los pies, el esmaltado semipermanente, ceras faciales y corporales, diseño de cejas, tinte y permanente de pestañas, así como un servicio externo de depilación láser”, detalla Sonia Pena.

Todo ello ha permitido que estos tres primeros años de vida hayan sido todo un éxito. Tras este tercer aniversario, Sonia Pena Peluquería afronta el futuro con mucha ilusión y también mucho trabajo y dedicación, aspectos clave para seguir creciendo en el sector.