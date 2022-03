O 21 de maio celebrarase a Festa do Banquete de Conxo

Santiago. A terceira edición da Festa do Banquete de Conxo terá lugar o próximo 21 de maio, segundo confirmou o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. Precisamente onte celebrouse o 166 aniversario deste acto de igualdade que deixou unha enorme e influinte pegada na historia contemporánea de Compostela. O 2 de marzo de 1856, un grupo de intelectuais, entre os que se atopaba Eduardo Pondal, Aurelio Aguirre, Luis Rodríguez Seoane ou Manuel Murguía, organizaron un banquete na antigua finca do hospital de Conxo, no que os homenaxeados eran obreiros, artesáns... Nese banquete eran os intelectuais os que servían a comida aos traballadores. ECG