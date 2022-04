O alcalde invita a Felipe VI á festividade do Apóstolo

NA ZARZUELA. O Palacio de la Zarzuela acolleu onte unha audiencia na que Felipe VI recibiu os membros da Asemblea do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España, máximo órgano de goberno da asociación, para presentar os seus novos membros tras a constitución das novas Corporacións Municipais. O alcalde de Santiago aproveitou o encontro co monarca para trasladarlle a invitación á festividade do Apóstolo o 25 de xullo. Tras a recepción no Palacio da Zarzuela, Xosé Sánchez Bugallo salientou “a enorme achega para España que representa o feito de ter 15 cidades declaradas Patrimonio da Humanidade”, non só “pola necesidade de preservación do patrimonio, senón pola responsabilidade de manter o patrimonio vivo e habitable”. O rexedor compostelán aproveitou a ocasión para reiterar a invitación á Casa Real e a SM o rei “para contar coa súa presenza nos actos do 25 de xullo”. Durante o acto, Felipe destacou que “España conta con 49 inscricións na Lista de Patrimonio Mundial da UNESCO, das que 15 son as cidades que integran o Grupo. Iso converte a España nun dos países do mundo con maior número de bens incluídos na lista da UNESCO”. Ademais, subliñou que “as 15 Cidades Patrimonio da Humanidade da UNESCO son embaixadoras da cultura do noso país no mundo”. ECG