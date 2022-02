O alcalde pide coordinación á Xunta e lealdade ao Parlamento

Santiago. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, pediu onte coordinación á Xunta de Galicia e amosouse “sorprendido” pola “iniciativa política” de que presenten tres proxectos para as axudas de mobilidade do Estado “sen consensualos co Concello”. “Sorpréndenos”, afirmou, “que se plantexen actuacións no casco urbano de Santiago sen coordinar co Concello e sen embargo, coordinadas, aparentemente, cunha determinada opción política que no Parlamento pretende substituir o labor municipal”. Un era un aparcamento na parte de atrás da gasolineira da Galuresa situado preto do Milladoiro, e dous eran dúas rutas ciclistas. O rexedor sinalou que lle sorprende que “iso se plantexe como unha especie de iniciativa política, da que ata agora, non se falara con nós”. ECG