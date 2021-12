O alumnado de Peleteiro doa case cinco mil kilos de alimentos

CAMPAÑA. A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPAP) do Colexio M. Peleteiro–Dolores Ramos levou a cabo un ano máis a campaña de Nadal, neste caso en beneficio do Banco de Alimentos de Santiago. Na semana do 13 ao 17 de decembro os alumnos do colexio e as súas familias reuniron 4.663 quilos de alimentos e produtos de primeira necesidade. A ANPAP destaca emocionada o compromiso dos alumnos, que colaboraron en todo momento de xeito exemplar co desenvolvemento da campaña. Onte fíxose entrega do doado ao Banco de Alimentos de Santiago nun acto no Colexio Manuel Peleteiro ao que acudiu o director da entidade, José Pita. ecg