O aparcadoiro en superficie de As Cancelas abrirá antes para as familias do CEIP Monte dos Postes

As familias do alumnado do colexio Monte dos Postes ven por fin cumprida unha das súas principais peticións dos últimos cursos, capitaneada pola ANPA do centro: poder estacionar os seus vehículos no aparcadoiro exterior do centro comercial As Cancelas, situado en fronte do colexio. Así, tal e como confirmaba onte o Concello na súa páxina web, os cambios chegarán a partir de mañá, cando o aparcadoiro en superficie da área comercial abra por primeira vez ás 8.45 horas da mañá. Desta forma, as familias do alumnado, que comeza ás 9.00 h a xornada escolar, pode facer uso destas prazas para deixar os seus vehículos.

Así llo confirmou a xerencia de As Cancelas ao departamento de Educación do Concello despois da reunión mantida a mediados de semana co concelleiro de Educación, Rubén Prol. Desde o Pazo de Raxoi quixeron expresar ao seu agradecemento á xerencia do centro comercial, polo “xesto e a predisposición e colaboración amosada polo novo xerente do centro comercial, Javier Nicolás Blanco”.

A utilización do aparcadoiro en superficie do centro comercial As Cancelas non só dá resposta ás necesidades de aparcamento manifestadas pola ANPA do CEIP Monte dos Postes, senón que, ao mesmo tempo, mellora a mobilidade urbana e a seguridade na contorna do centro escolar. Cada mañá, ante os problemas de espazo para estacionar -as familias só dispoñían da costa paralela ao centro reservada para o seu uso en horario escolar- as familias tiñan que recorrer a deixar os coches encima das beirarrúas ou en dobre fila, o que dificultaba a visibilidade na incorporación en coche a Avenida do Camiño Francés, coincidindo ademais coa saída do túnel. De feito, moitas familias denunciaron o aumento das denuncias por subir os vehículos ás beirarrúas, algo recorrente cando chove.