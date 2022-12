O aparcamento de Triacastela continúa sen facerse realidade

O Grupo Municipal Popular, a través da concelleira María Antón, preguntará, no Pleno ordinario deste mes de decembro, ao goberno socialista en que consiste a “solución intermedia” para levar a cabo o proxecto do aparcamento da rúa Triacastela. Para a Popular, o grupo de goberno tamén debe explicar que orzamento suporía e en que prazo prevé o goberno socialista que podería estar operativo.

Antón Vilasánchez lembra que, na sesión plenaria do 5 de abril de 2022, o Grupo Popular presentou unha pregunta para coñecer a situación real do proxecto do aparcamento da rúa de Triacastela, cuxas obras foran adxudicadas e o contrato formalizado a mediados de xaneiro de 2021, cun prazo de execución de 4 meses.

A realidade, subliña a Popular, é que “as obras proxectadas non foron executadas e, no seu lugar, o goberno socialista acometeu un acondicionamento provisional da zona -que fora solicitado polo noso grupo ante o seu calamitoso estado- á espera de desenvolver o proxecto “para cando se estime máis conveniente”, segundo se manifestou daquela”. Finalmente, María Antón lembra que, no pasado mes de novembro, en resposta a unha pregunta dun grupo da oposición sobre as obras da rúa dos Concheiros, o novo responsable de obras indicou que o proxecto previsto para o aparcamento de Triacastela precisaba dun modificado que incrementaría o custo nun 30%, polo que se optaría por unha “solución intermedia”, co que continúa o “misterio” do aparcamento de Triacastela.

Por outra banda, tamén chega con retraso a urbanización pendente na rúa Concheiros, na zona do bar Rey, próximo ó ascensor de Triacastela. As obras estaban xa adxudicadas e incluso chegouse a anunciar o seu comezo, pero polo de agora nada se sabe.

Esta obra é a parte que quedou pendente tras reformar o conxunto da rúa, pois apareceron unhas vivendas ilegais e un depósito de gas que non estaban contemplados no ordenamento. Na obra que falta agora haberá que reforzar o firme, ademáis de reformar en superficie.