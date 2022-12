O Bloque consegue que o Concello erga unha escultura a Ánxel Casal

Santiago. O BNG conseguiu que o Concello de Santiago erixa un monumento a Ánxel Casal, un gran acontecemento para o Bloque, xa que se trata dunha reivindicación histórica que a cidade de Santiago conte cunha escultura para recoñecer a figura de Ánxel Casal, o alcalde nacionalista asasinado que foi integrante das Irmandades da Fala, fundador das editoriais Lar e Nós, membro do Partido Galeguista, impulsor do Estatuto do 36, vicepresidente da Deputación da Coruña e alcalde de Santiago.

“Desde o BNG organizamos cada mes de agosto, coincidindo coa data do seu asasinato, unha tradicional homenaxe a Ánxel Casal, convertida nun evento para honrar con dignidade colectiva a memoria do alcalde nacionalista que tiña en proxecto unha importante transformación urbana e cultural para Santiago”, explicou Goretti Sanmartín.“Con este monumento, Santiago disporá dun elemento para reparar a memoria histórica e dar a coñecer o labor de Ánxel Casal”, sinalou, “un logro conseguido despois de ser aprobada a iniciativa do BNG no Pleno, na Comisión especial de memoria histórica e de insistir durante anos”. ecg