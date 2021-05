O Bloque pide a humanización da rotonda de Conxo

Santiago. Na reunión mantida polos grupos municipais co novo delegado do Goberno español, José Miñones, a portavoz do BNG en Raxoi, Goretti Sanmartín, transmitiu o compromiso de acabar un proxecto de vital importancia para Santiago, como é a humanización da rotonda de Conxo, “unha obra necesaria para vertebrar o barrio, solucionar os problemas de seguranza viaria e diminuír a contaminación acústica derivada do paso de milleiros de vehículos por este acceso que tronzou o barrio en dous”. Lembrou tamén a necesidade da construción da estación de mercadorías da Sionlla e o plan de usos para a vella terminal da Lavacolla. REDAC.