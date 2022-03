O Bloque pide garantías nas condicións laborais do persoal dos CSC

Santiago. O BNG mantivo un encontro con representantes do comité de empresa dos centros socioculturais “ante o empeoramento da calidade do servizo e as consecuencias laborais provocadas pola licitación do novo contrato, que deixou un lote sen adxudicar”. Goretti Sanmartín comprometeuse a trasladarlle ao grupo de Goberno de Sánchez Bugallo a necesidade de adoptar medidas para garantir o mantemento das actividades e das condicións laborais do persoal sen interrupcións.

Para o comité de empresa, o feito de que a Xunta de Goberno, o 24 de xaneiro, declarase deserto o lote relativo a novas tecnoloxías “supón”, apuntan dende o BNG, “unha inquedanza sobre a prestación do servizo, tanto para as persoas usuarias como para as traballadoras, que quedan nun limbo sen saberen se hai posibilidade de prórroga da anterior empresa cando outras tres diferentes se van facer cargo do resto dos lotes, toda vez que aínda non lle comunicaron nada ao persoal afectado”.

Ademais, indican que o BNG xa presentara un recurso perante a Xunta de Goberno sobre “as irregularidades detectadas no procedemento e nos pregos de licitación, con cuestións relativas ao solapamento de horarios imposíbeis de cumprir e outras incidencias, que agora se demostra que son evidencias”, incidiu Sanmartín. ECG