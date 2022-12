O Bloque recibe queixas pola exclusión de comercios de artesanía con produtos locais no Mercado de Nadal

demandas. O BNG recibiu queixas pola adxudicación de negocios participantes no Mercado de Nadal da Carreira do Conde, que non facilitaron que repetisen os que funcionaron ben nas edicións anteriores nin que se primase a venda de artesanía de Nadal a produtores locais.

O Bloque considera que “a oferta de postos que teñen o aval de Artesanía de Galicia, con produtores locais de Santiago de Compostela, deberían estar incluídos na programación e ter prioridade na exposición e venda deste mercado municipal”. De feito, inciden, as bases da convocatoria recollen que a selección de quendas aplicará criterios do matiz artesanal e diferencial das coleccións, polo feito de seren marcas con produción propia e realizada en Galicia e a localización xeográfica da razón social dos expositores.

Porén, nesta edición, numerosos produtores quedaron excluídos, así como outros comercios de artesanía que cumprían estas condicións, quedando deste xeito sen a oportunidade de mostrar alí o seu labor cando outras teñen unha dobre presenza, é dicir, contan con dúas quendas.

Neste senso, desde o Bloque aluden á “falta de transparencia e de xustificación para duplicar quendas a algúns e non permitir participar a outros que cumprían as bases da convocatoria”.

En total, afirman, presentáronse 112 solicitudes para as cinco quendas e algúns dos comercios repiten quenda pese a que foron moitos os que ficaron sen oportunidades de poñer o posto.

As queixas recibidas apuntan á falta de transparencia e de xustificación do Goberno local á hora de adxudicar os postos e as quendas do Mercado de Nadal, para primar uns comercios sobre outros que tamén cumprían as bases. redacción