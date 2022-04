Santiago. O BNG organizou onte un acto público para conmemorar a Revolución Galega de 1846 e os Mártires de Carral, que contou coa participación de Goretti Sanmartín, Navia Rivas, o escritor Suso de Toro e o actor Lucho Penabade. Deste xeito, o BNG reivindica un ano máis a memoria dos Mártires de Carral, “loitadores pola liberdade da Galiza e xermolo da conciencia do nacionalismo galego contemporáneo”, nun evento en que se destacou o papel de Antolín Faraldo no 200 aniversario do seu nacemento e sobre o que o BNG levou a Pleno unha iniciativa para celebrar como merece o levantamento de 1846 para recordar este feito histórico.

MEmoria histórica. Segundo expuxo Goretti Sanmartín, o BNG desenvolve “un inxente traballo arredor da memoria histórica”. “Faino a nivel nacional, co extraordinario labor de Luís Bará e a súa proposta de Lei de memoria democrática galega; a nivel estatal, co magnífico traballo de Néstor Rego no Congreso; coa relevancia da Deputación da Coruña, co BNG á fronte desta memoria, na recuperación do Pazo de Meirás; e co labor da nosa eurodeputada, Ana Miranda, neste terreo”, explicou.

A nivel local, engadiu que o BNG foi pioneiro “en solicitar toda a información sobre as estatuas do Mestre Mateo, seguindo as recomendacións da Asociación O Sorriso de Daniel e teimamos en que non ficase na querela posta polo Concello senón que conseguimos premer para que se involucrasen outras administracións tras os descubrimentos de Francisco Prado Vilar”.

“Formouse, así, unha nova comisión de persoas expertas que prepararon un informe mais que non presentaron aínda recurso xudicial, entendemos que aínda que sexa unha boa nova a admisión a trámite do contencioso do Concello, iso non garante que se gañe esta batalla e que é bo que ese recurso se presente o máis axiña posíbel”, destacou Sanmartín.

E lembrou que foi a iniciativa do BNG a creación dunha Comisión especial de memoria histórica en setembro de 2019, mais o PSOE non fixo nada máis que constituíla, ou unha estatua en homenaxe a Ánxel Casal nun lugar emblemático como a praza de Cervantes, que aínda non ten o debido recoñecemento na cidade de que foi alcalde. ECG