Santiago. O pazo de Raxoi acollerá esta mañá, a partir das 10.00 horas, o pleno ordinario correspondente ao mes de abril, que inclúe un largo orde do día, e que se pode ver na web do Concello. Neste contexto, a portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, sinalou onte en rolda de prensa que “fronte a un alcalde que baleira o pleno de contidos cando é o órgano de maior representación municipal para facer que non sirva absolutamente para nada, o BNG insiste e vai levar a debate unha serie de temas para que todos os grupos tomen posición e, sobre todo, o grupo de Goberno, sobre propostas que reclama a veciñanza”.

Así, enunciou as diversas iniciativas para esta sesión ordinaria do mes de abril, dirixidas a deseñar actividades sobre a memoria do exilio e Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas, e para crear un programa de promoción do audiovisual en lingua galega entre a infancia e a adolescencia; para axilizar a licitación do servizo de comedores, que está en precario e cunha orde de continuidade desde xaneiro xa que esgotou o prazo de prórroga; para arranxar o paso de peóns na rúa da Pastoriza e realizar a terceira fase das obras dos Basquiños até a praza da Paz; para habilitar o canellón da contorna da colexiata do Sar para aparcadoiro nocturno para residentes; e para apoiar o comercio e a hostalaría cunha campaña de dinamización cultural na contorna da praza da Inmaculada.

“Ás veces, dísenos que levamos máis do que se pode facer, pero é bo lembrarlle a este Goberno o baixo nivel de execución orzamentaria, ademais de que moitas veces estas propostas van asociadas a un programa plurianual para que os barrios e as parroquias poidan saber canto lle corresponde e cando van actuar, en vez de ir a golpe de improvisacións”, explicou. ecg