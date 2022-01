O BNG defende o nome de Luz Fandiño para a praciña de Ponte do Sar

Santiago. O grupo municipal nacionalista defende a necesidade de designar con nomes de mulleres aos espazos públicos. Así, a portavoz do BNG, Goretti Sanmartín, defenderá no Pleno unha moción para designar co nome de Luz Fandiño a praciña da Ponte do Sar, ademais de facer un acto este 8 de marzo para recoñecer a súa traxectoria e celebrar o Día das mulleres, ademais colaborar cos colectivos feministas na organización de eventos e mobilizacións. Luz Fandiño é unha poeta e activista social que naceu en 1931 no barrio do Sar. Cumpriu xa, por tanto, os 90 anos de idade. Goza dun importante recoñecemento social, sobre todo entre a poboación máis nova, pola súa vitalidade e inconformismo. En 1952 emigrou a Arxentina e en 1964 a Francia, para retornar a Santiago de Compostela en 1979, despois da ditadura franquista.

Como escritora colabora en diversos medios, entre os que destaca a Radio Galega, en publicacións periódicas e tamén nas Redes Escarlata, Mulheres Trasgredindo e Mar de Tinta. É autora de obras como Espiñas e pensamentos, Faragulliña e O pracer de envellecer. Entre as obras colectivas destacan Xuro que nunca volverei pasar fame, 150 Cantares para Rosalía de Castro e Verbo na arria. Homenaxe literaria a Xohan Xesús González. Foi galardoada en 2018 coa distinción Mestres da Memoria, outorgada pola sección de literatura de tradición oral da AELG. En 2020 estreouse o filme A poeta analfabeta, dirixido por Sonia Méndez, sobre a súa actividade como escritora e compromiso coa xustiza social.

“Na actualidade mantén o seu afán de transmitirlles ás xeracións máis novas o compromiso en defensa da lingua galega, do feminismo e das liberdades sociais, pois é frecuente a súa participación en actos públicos e os seus alegatos en contra da inxustiza e a prol dos dereitos das mulleres”, explicou Goretti Sanmartín.

O BNG xa trasladou ao Pleno e á Comisión de Condecoracións a necesidade de designar con nomes de mulleres espazos públicos e rúas de Santiago de Compostela, co obxectivo de corrixir a desigualdade existente e fomentar a creación de referentes femininos. Defenden así a Luz Fandiño, que xa fora proposta con anterioridade. ECG