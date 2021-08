O BNG denuncia a falta de mantemento das pistas de skate do barrio de Conxo

LECER E DEPORTE. A portavoz do BNG, Goretti Sanmartín, e a concelleira Navia Rivas visitaron onte o parque de skate de Conxo acompañadas de representantes da Asociación de Skate de Santiago e da Asociación Veciñal Conxo Aberto para coñecer as necesidades de reordenación e mantemento destas instalacións. Goretti Sanmartín anunciou durante a visita que o BNG trasladará unha moción ao Pleno de setembro para que o Goberno local realice un plan de mantemento das pistas de patinaxe, das gradas e deste parque co fin de mellorar e reordenar este espazo de convivencia, deporte e lecer, coa posibilidade de estabelecer tamén un lugar cuberto nas proximidades do barrio. Ademais, pedirá unha reunión coas concellarías de Deportes e Parques para abrir o diálogo con estas asociacións co obxectivo de incluír as partidas económicas necesarias nos remanentes de tesouraría ou nos Orzamentos de 2022 para realizar esta actuación que reclaman. Este espazo é usado tanto por skaters, ciclistas que utilizan as rampas, xogadores de volleyball que levan unha rede portátil, paseantes de cans, familias con cativos e cativas e veciñanza da zona. Segundo puideron comprobar durante a visita, as rampas presentan numerosos buracos. REDAC.