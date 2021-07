O BNG insiste en que o Orbitaliño sexa consensuado cos veciños de Formarís e non fragmente as aldeas

MUNICIPAL. O BNG conseguiu un acordo por unanimidade no último Pleno para instar a realizar as xestións necesarias para que o proxecto do Orbitaliño sexa consensuado coa veciñanza de Formarís, na Sionlla, e respecte os núcleos tradicionais rurais coa menor afectación posíbel de cara a evitar que esta infraestrutura fragmente os núcleos de poboación e que se garanta a súa cohesión territorial, ademais de garantir o acceso funcional correspondente aos estabelecementos comerciais existentes.

O enlace da estrada N-550 co Orbital, coñecido como Orbitaliño, atópase na fase de redacción do proxecto e contará cunha nova fase de alegacións, despois da resolución do 8 de marzo de 2021 do informe de impacto ambiental abreviado, segundo explicou a portavoz do BNG, Goretti Sanmartín.

A veciñanza de Formarís trasladou en agosto de 2020 unha proposta cun trazado consensuado para a execución do denominado Orbitaliño, coa realización dunha glorieta e dunha rotonda de 25 metros de diámetro, a uns 350 metros cara ao noreste da anterior, ambas situadas a nivel da N-550, co fin de reducir o impacto da obra prevista para o enlace desa estrada co Orbital.

Esa proposta, que mantén plena funcionalidade en tanto que permite realizar con seguranza todos os xiros en cada dirección e permite o uso previsto dos carrís de servizo xa existentes, ao estaren as dúas glorietas na rasante da estrada N-550, facilítase a conexión coas parcelas, polígonos e edificacións existentes e proxectados no PXOM. A solución debe incluír tamén que se garanta o acceso funcional correspondente aos estabelecementos comerciais existentes.

Ademais, evitarase o tránsito de tráfico pesado no núcleo de Formarís e o incremento de vehículos lixeiros na zona, o que significará unha mellora da seguranza viaria e unha diminución da xeración de ruídos e vibracións.