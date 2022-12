O BNG instará no Pleno a arranxar as deficiencias da Mercé e o Campo de Conxo

VECIÑANZA. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, e o responsable local, Xesús Domínguez, mantiveron un encontro coa Asociación Conxo Aberto no que analizaron as necesidades deste barrio, entre as que sitúan as obras de acondicionamento da praza da Nosa Señora da Mercé. Ademais, esta asociación advirte do abandono xeral do barrio por parte de Raxoi no mantemento dos espazos públicos nos últimos anos e das deficiencias das obras de integración paisaxística do Camiño Portugués.

Así, o BNG trasladará unha moción ao Pleno para axilizar os prazos para as necesarias obras de acondicionamento da mencionada praza, en Conxo, e para instar a non recepcionar as obras de integración paisaxística do Camiño, financiado pola Xunta con máis de 2,7 millóns de euros, mentres non se corrixan todas as deficiencias detectadas. ECG