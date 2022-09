O BNG lamenta que non se celebre o bicentenario de Antolín Faraldo

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, advirte de que o Goberno local do PSOE incumpre o acordo de organizar actividades de conmemoración da figura de Antolín Faraldo no bicentenario do seu nacemento. O BNG realiza todos os anos no mes de abril un acto en homenaxe aos Mártires de Carral e, concretamente, á figura de Antolín Faraldo para lembrar o que supuxo para o nacionalismo galego e para Santiago, que foi escenario de batalla na rúa do Hórreo, nas Trompas, na praza de Cervantes e San Martiño Pinario durante a Revolución galega de 1846. “Non se entende que o Concello de Santiago non realice actividades de recoñecemento e conmemoración do que significaron os Mártires de Carral, a Revolución de 1846 e a figura de Antolín Faraldo pese estar aprobado por unanimidade no Pleno a iniciativa do BNG”, explicou.

A responsabilidade do Concello deste ano é dupla, pois o 2 de setembro de 2022 conmemórase o bicentenario de Antolín Faraldo. A portavoz nacionalista lembrou que en novembro de 2021 o BNG propuxo no Pleno unha campaña de difusión en colaboración con asociacións veciñais e culturais de Santiago que se dirixa tamén á mocidade e aos centros de ensino para conmemorar o bicentenario de Antolín Faraldo no referido á súa vinculación con Santiago. ecg