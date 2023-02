O BNG non ve “eticamente bo” que Sánchez Bugallo “oculte información”

Santiago. A portavoz municipal do BNG de Santiago, Goretti Sanmartín, criticou que “ocultar información cando se fan preguntas orais” no pleno sobre o expediente de Desproi que, asegurou, “o alcalde coñece”, “non é eticamente bo nin positivo”. Así respondeu a portavoz nacionalista despois de que o alcalde da capital galega, Xosé Sánchez Bugallo, tras as críticas do BNG que o acusaba de “ocultar” información por non mencionar a débeda tributaria da empresa no pleno no que ela formulou unha interpelación que non incluía esta pregunta por escrito, aínda que si de viva voz, sinalase que as interpelacións no pleno deben contar coas preguntas a realizar por escrito.

Para Sanmartín, esta resposta do rexedor compostelán non é “eticamente bo nin positivo” e recalcou que había outras cuestións que non aparecían por escrito como, por exemplo, “a referencia a que non había licenza de actividade desa nave”, algo que, engadiu, “contestouse en pleno por diversos concelleiros facendo xestos dicindo que si había licenza”.

Nesta liña, Goretti Sanmartín insistiu en que “a verdade é outra” e a nave “nunca chegou a tramitar a licenza de actividade despois de que se solicitase no ano 2012”, pero “quedou gardada nun caixón e agora resulta que está concedida por silencio administrativo”. Con todo, a portavoz municipal do BNG si se mostrou satisfeita co anuncio de Bugallo de que estuda trasladar este expediente á Fiscalía. “É do único do que nos temos que alegrar”, aseverou antes de afirmar que “é evidente que (a Fiscalía) é quen ten que pór os puntos sobre as íes e dicir que pasou ao redor deste caso, desta licitación desta nave, e saber que responsabilidades hai”.

A pesar disto, “independentemente do que diga a Fiscalía”, Sanmartín valorou que “existen responsabilidades políticas”, entre elas, “o silencio cómplice de quen ten información e non a ofrece”. “Pregúntese por escrito ou oralmente”, reprochou.

Neste sentido, lembrou que o alcalde introduce “moitas veces” cuestións que non están por escrito ou “que non veñen a conto” como argumentación nos debates.

“Unha vez máis vemos como o goberno socialista non di a verdade cando non conta respecto da licenza de actividade o que aconteceu. Non existía esa licenza e agora buscan como sempre algunha maneira de xustificar como se moven nesas irregularidades administrativas claras; resulta que agora por silencio administrativo xa se pode dar por feito que existe esa licenza de actividade”, censurou Sanmartín.

PAGO A PROVEDORES. Por outra banda, o grupo municipal do BNG advirte dos últimos datos publicados sobre o período medio de pago a provedores que sitúan a Santiago en 56 días, “a peor”, apuntan, “das cidades galegas en canto á axilidade na xestión”. REDAC.