O BNG pide melloras na seguranza viaria en Xoán XXIII

Santiago. O grupo municipal do BNG rexistrou unha pregunta para saber que medidas vai adoptar o Goberno local para solucionar os problemas de seguranza viaria derivados da falta de conservación do pavimentado e enlousado da avenida de Xoán XXIII, logo da caída dunha persoa que tivo que ser trasladada ao CHUS por un traumatismo. Reclamará tamén melloras no cruzamento da baixada de Costa Vella e nos lombos instalados para reducir a velocidade que seguen a acumular auga por falta de drenaxe. “O grupo municipal do BNG recibiu diversas queixas do mal estado do enlousado da avenida de Xoán XXIII, onde xa se produciron varias caídas de persoas por estar mal encaixadas as baldosas”, explicou Goretti Sanmartín. Na rotonda de Xoán XXIII, cara ao Auditorio de Galicia, produciuse a caída dunha persoa que requiriu ser atendida en ambulancia de soporte vital asistencial. redacción