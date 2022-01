O BNG propón mellorar a contorna do Carballo de Conxo, candidato a Árbore Europea do Ano

SANTIAGO. O BNG proporá no Pleno que se realice unha intervención con criterios sustentábeis para mellorar a contorna do Carballo de Conxo, que aspira a ser escollido Árbore Europea do Ano. Na contorna do Carballo de Conxo xa se realizaron algunhas intervencións como a colocación de comedeiros para paxaros, “cando é unha mágoa que sexan de plástico e feitos cos envases de botellas de auga; unha tarima ou un tapiz emulando superficie vexetal, que ben poderían realizarse con elementos sustentábeis e máis adecuados a este espazo”, indicaron. Segundo explicou Goretti Sanmantín, portavoz municipal do BNG, tamén resulta de interese limpar e acondicionar a ponte próxima que se encontra en mal estado de conservación e crear unha cuberta vexetal, ou unha decoración alternativa, para a caseta situada nas inmediacións, “por poñer dous exemplos de melloras que poden realizarse con escaso investimento económico ou co acordo doutras administracións (xa que a caseta é utilizada para labores do 061) para un lugar que aspira a ser máis visitado do que o é na actualidade”, afirmou.

Con máis de 250 anos de antigüidade e máis de 30 metros de altura, o Carballo de Conxo, que aspira a ser escollido como Árbore Europea do Ano, é o máis lonxevo do histórico Bosque do Banquete de Conxo. Esta árbore foi testemuña, o 2 de marzo de 1856, do histórico Banquete Democrático de Conxo, un acto organizado por estudantado universitario, persoas artesás e obreiros, como símbolo de fraternidade. “Este feito converteuse nun acontecemento de grande importancia simbólica na historia da Galiza, pois contou coa participación de persoas que impulsaron o Primeiro Renacemento da lingua e literatura galegas. Ademais, este carballo aparece na obra de Rosalía de Castro e sitúase á beira do Camiño Portugués a Santiago, aspectos a ter en conta para optar a esta distinción de recoñecemento europeo”, sinalaron dende o BNG. ECG