O BNG propón residencias artísticas sobre Rosalía

INICIATIVA. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, proporá no Pleno mudar a data do Día de Rosalía de Castro para o 23 de febreiro e organizar un programa de intercambio de residencias artísticas co obxectivo de estimular a creatividade sobre esta escritora vinculada a Santiago de Compostela, defensora da lingua galega e dos dereitos das mulleres. A Asociación de Escritores/as en Lingua Galega (AELG) e a Fundación Rosalía de Castro nesta ocasión convocan a celebración do Día de Rosalía de Castro o 23 de febreiro, logo de que se atopase nova documentación que certifica esa data do seu nacemento en 1837 en vez do día 24 que era cando se conmemoraba a efeméride. “Deste xeito, o Concello de Santiago tamén deberá desprazar as actividades previstas para esa data, para alén de organizar actividades durante todo o mes de febreiro”, indicaron dende o grupo municipal nacionalista.

Nesta edición, o BNG propón a convocatoria de residencias artísticas sobre Rosalía de Castro en Santiago, co obxectivo de dispor dun espazo para a produción destinado a atraer artistas (de artes pictóricas, do audiovisual, do mundo da música, da creación literaria...) doutros lugares para divulgar o coñecemento da súa obra, ademais de impulsar a dotación de recursos, espazos e sinerxías con artistas e escritores/a locais para estimular a creatividade sobre a literatura, o pensamento e a acción da nosa escritora máis universal.

Estas estancias que se propoñen poden ser a xeito de intercambio, coa colaboración doutros lugares en que se organiza este modelo de programa, para favorecer o fluxo cultural das persoas creadoras compostelás ao mesmo tempo e con reciprocidade. De se habilitaren espazos públicos, como murais, para que deixen o seu legado, “Compostela pode enriquecerse de obras dedicadas a Rosalía de Castro de persoas artistas destacadas e emerxentes de distinta procedencia”. Para iso, é necesario, apuntan, dispor dun servizo de acompañamento para brindar o apoio necesario no proceso de investigación, creación, produción e exhibición das obras. ECG