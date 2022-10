O BNG propón un plan para sensibilizar, prever e informar sobre a violencia de xénero

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, anunciou unha iniciativa para incrementar nos ‘Orzamentos de 2023’ os recursos destinados ao Centro de Información ás Mulleres (CIM), como recolle o V Plan de Igualdade 2022-2025, co obxectivo de manter o labor que realiza e dotalo de persoal exclusivo e non compartido con outras áreas municipais. Así, o CIM poderá dispoñer dunha avogada a tempo completo e dunha axente de igualdade, a maiores do persoal existente na actualidade.

Na iniciativa, rexistrada ao abeiro das reivindicacións do 25N, Día internacional da eliminación da violencia contra as mulleres, inclúese tamén que o Concello de Santiago colabore co movemento feminista compostelán na organización de actividades programadas arredor desa data.

“Ás portas da organización dun novo 25N”, explicou Goretti, cómpre lembrar “os obxectivos marcados nese Plan de Igualdade para avanzar desde a administración local en mitigar as agresións machistas”. Entre eses obxectivos está sensibilizar a poboación en materia de violencia de xénero, co fin de previla e de garantir os dereitos das mulleres e das súas crianzas cando se produza unha situación de maltrato. Así, no plan que se debe poñer en marcha proponse impulsar a información, a sensibilización e a prevención en torno á violencia de xénero, reforzar a atención e a coordinación dos procesos de detección e atención ás vítimas de violencia de xénero garantindo unha atención integral e específica para cada caso durante o tempo que sexa necesario, ademais de medidas encamiñadas para construír unha cidade segura.

Na actualidade, o CIM está dotado con unha traballadora social, unha psicóloga, unha persoa administrativa e unha avogada ao 50% do tempo, compartida co departamento de Servizos sociais. Neste sentido, para prestar un labor especializado e sen demoras, cómpre incrementar a xornada da avogada a tempo completo e incorporar unha axente de igualdade. Isto debe acrecentarse na Relación de Postos de Traballo (RPT) e nos Orzamentos dos próximos anos, por iso o BNG leva esta iniciativa ao Pleno. ecg