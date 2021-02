O BNG proporá medidas para o novo rescate do sector da cultura

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, presentou unha iniciativa para o Pleno de febreiro para a mellora das bases da nova convocatoria para o rescate do sector cultural máis afectado pola crise da COVID. Deste xeito, propón que as bases se realicen en colaboración co sector para facilitar que as persoas creadoras poidan optar, ademais das empresas que desenvolvan a súa actividade no concello e as que teñan proxectos de pequeno formato co fin de que se reinvistan os fondos sen gastar. As bases da convocatoria para profesionais da cultura aprobáronse o 10 de decembro de 2020, dotadas con 300.000 euros. “A piques de se publicar a resolución das axudas, sabemos que se presentaron 76 solicitudes e que 18 delas foron denegadas por diferentes motivos. En calquera caso, e tendo en conta que o máximo por solicitude era de 3.000 euros, ficou unha parte importante do diñeiro sen gastar, ao redor do 50 %, un aspecto que contrasta coas axudas doutros sectores, como o comercio e a hostalaría onde foi investido todo o diñeiro previsto”, sinalou.

A relevancia do sector cultural no concello de Santiago, que representa o 5,2 % do PIB e que tiña en 2019 case 500 empresas ligadas a este ámbito, ademais da precariedade e das dificultades polas que está a pasar esixe “unha reflexión seria e a modificación dos contidos das bases e dos procedementos para facilitar que as axudas xa non necesarias senón mesmo insuficientes cheguen ao sector”. É por iso que o BNG realizou unha serie de reunións e contrastes co sector con propostas que levará ao Pleno nunha iniciativa a este respecto.

Deste xeito, destacou que o BNG reclama que se produza un contraste directo da proposta das bases co sector e que sexan o máis específicas posibles. “A ninguén se lle escapa que a negociación fundamental que existiu co grupo de goberno foi cos sectores da hostalaría e do comercio e que estas bases parecen responder máis ás súas necesidades que ás propias do sector cultural”, sinalou.

A segunda cuestión é que o modelo de axudas igualitarias onde o que conta é o rexistro de entrada non parece o máis acaído, según denuncia o grupo municipal do BNG. redacción