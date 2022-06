O BNG reclama a ampliación do tempo dos semáforos en varios pasos de peóns

Santiago. O BNG reclama que o Goberno local proceda a revisar os tempos dos semáforos para a súa coordinación e facilitar o paso de persoas e vehículos, co obxectivo de mellorar a mobilidade e posibilitar o paseo das persoas con mobilidade reducida.

En Santiago non existe unha coordinación semafórica adecuada de xeito que favoreza a fluidez do tráfico e do tránsito peonil. Cando un semáforo se pon en verde e os vehículos inician a marcha, aos poucos metros atopan un seguinte semáforo en vermello, en vez de estaren coordinados para seguir un ritmo constante, segundo o BNG.

O mesmo acontece para as persoas que van a pé mais, neste caso, como xa o BNG reclamou en diversas ocasións, hai algúns deles que non teñen tempo suficiente para o cruzar a un paso normal.

De tal xeito que o semáforo da Senra máis próximo á praza de Galicia, ademais de estar descoordinado co tránsito de vehículos, ten moi poucos segundos para atravesar os doce metros cos catro carrís de circulación e as persoas maiores, con mobilidade reducida, discapacidades sensoriais ou con crianzas non chegan a tempo á outra beirarrúa.

Outro exemplo, aínda máis problemático, é o do semáforo situado enfronte da residencia da Porta do Camiño, cun paso de peóns de 16 metros aproximadamente, que non ten tempo suficiente para o atravesar. ecg