O BNG reclama a restitución de paradas dos buses na zona de Conxo

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, mantivo un encontro coa veciñanza da zona da rúa do Porto de Conxo, afectada polos cambios introducidos pola empresa Monbús no servizo de transporte público que suprimiu paradas de autobús. A veciñanza que usaba o servizo de Autobuses de Calo, que agora presta a empresa Monbús, viuse afectada pola supresión de paradas xusto antes do linde co Milladoiro. Así, reclaman a restitución das paradas que antes existían, porque agora teñen que se desprazar a medio quilómetro para coller o autobús e mais a instalación dunha marquesiña, explicou Goretti Sanmartín.

Ademais, advirten do empeoramento da calidade do servizo de transporte público derivado dun problema de accesibilidade, pois o de Monbús non ten plataforma baixa, chanzo ou rampla para facilitar a subida e baixada do vehículo, cuestións que repercuten na falta de consideración para as persoas maiores que maioritariamente utilizaban a diario este autobús para achegárense ao centro urbano de Santiago. Deste xeito, o BNG realizou unha pregunta para coñecer se o Goberno local ten previsto realizar as xestións para restituír as paradas de autobús. ecg