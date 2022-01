O BNG reclama pediatras a tempo completo para o Centro de Saúde de Galeras

Sanidade. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, e a deputada Iria Carreira asistiron á concentración para reclamar unha pediatra a tempo completo no centro de saúde das Galeras, que contou con participación da CIG, da Plataforma das Galeras, da Asociación veciñal Río Sarela, e da ANPA do CEIP Raíña Fabiola. Segundo explicou Goretti Sanmartín, esta proposta foi aprobada no mes de decembro no Pleno do Concello “e hai que dar pasos para conseguilo”. Así, anunciou que desde o BNG se seguirá a reclamar que o Sergas atenda esta solicitude e que o Goberno local convoque o Consello Municipal de Saúde. Advertiu tamén que os parches de cambios horarios non valen, “queremos unha pediatra a tempo completo no centro de saúde, porque é un dereito fundamental e xa está ben de recortes á sanidade e á atención primaria”, explicou. ECG