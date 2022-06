O BNG reclama que o concello pague 7,5 millóns en facturas e axudas pendentes

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, reclama que o goberno local pague as cantidades que adebeda a numerosas pequenas e medianas empresas, entidades, asociacións deportivas e culturais “que levan meses agardando pola transferencia de axudas e de traballos realizados e xustificados en tempo e forma”.

“Levan meses e meses tramitando, existe o diñeiro e está nas arcas municipais, mais non son capaces de executalo e de que chegue ás mans que lle corresponden”, explicou a portavoz.

En certa maneira, isto provoca que o goberno local poña en risco empresas e asociacións que dependen destas axudas e dos traballos que se realizan con carácter anual. “Para o BNG é inxustificábel que a estas alturas o goberno local deba máis de 7,5 millóns de euros en facturas sen pagar, e que haxa que realizar cambios orzamentarios de xeito continuado cando non se paga en tempo e forma”, indicou, ademais de ter un período do pago medio a provedores que se sitúa en máis do dobre permitido legalmente. Por tanto, en vez de 30 días vai a máis de 60 días.

Así, cualificou de “escándalo” esta situación que afoga pequenas empresas e asociacións e, “por máis que o grupo de goberno do PSOE di que o vai solucionar, conforme pasa o tempo agrávase”.

redacción