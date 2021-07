O BNG reclama que se axilice o prazo para resolver as axudas de cultura

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, insta a resolver a concesión das axudas de apoio a actividades culturais de profesionais e de asociacións, tendo en conta que moitas eran para desenvolver no verán e que o 24 de outubro remata o prazo para realizalas. O BNG trasladará unha pregunta ao Pleno para coñecer os prazos de resolución das convocatorias de axudas ao sector cultural, xa que foron publicadas no BOP o pasado 18 de maio as relativas ao sector profesional e o 27 de maio as das asociacións culturais de 2021.

“Segundo queixas recibidas no BNG, tanto asociacións como empresas do sector profesional que concorreron a estas convocatorias están pendentes da resolución destas convocatorias, tendo en conta de que moitas das actividades estaban programadas para desenvolver nestes meses de verán”, explicou Goretti Sanmartín.

“Isto crea unha situación de desamparo ao non saber se van contar coa axuda económica ou non”, explicou a voceira do Bloque. REDACCIÓN