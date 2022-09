O camiño adornado de estrelas que Carlomagno chamou ‘Compostela’

O Congreso Internacional de Toponimia no Camiño de Santiago comezou onte na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago, onde se darán cita ata maña venres reputados especialistas en nomes de lugares de Galicia, a Península Ibérica e Europa. O académico electo Gonzalo Navaza impartiu o relatorio de apertura do congreso, organizado pola Real Academia Galega coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela e a Asociación Galega de Onomástica (AGON), e o apoio da Deputación da Coruña e da Xunta de Galicia. O profesor da Universidade de Vigo ofreceu unha intervención dedicada ás etimoloxías xacobeas na que abordou dende a orixe dos nomes de Santiago e Compostela -que nada ten que ver cun suposto campo de estrelas, malia a crenza popular- ata a aparición de iconas universais xacobeas como a vieira. “A vieira como símbolo dos viaxeiros, da peregrinación, é unha creación da lingua galega. Só en galego conflúen nunha mesma palabra o substantivo que designa a cuncha do bivalvo do mesmo nome e o adxectivo relativo vías dos camiños”, expresa Gonzalo Navaza.

¿DE ONDE PROCEDE O NOME DA NOSA CIDADE? O de Compostela foi un dos nomes de lugar abordados por Gonzalo Navaza na conferencia inaugural, un exemplo que dá conta da pegada das crónicas do Camiño, lendarias e reais, na toponimia. O académico electo lembra que, malia a popularidade da tese, non significa “campo de estrelas” e apunta que a súa orixe está en realidade en composta. Polo tanto, Compostela é o diminutivo do resultado común galego do participio do verbo latino Componere, verbo con múltiples significados, dende compoñer e construír ata adornar. “Quizais ten que ver coa basílica de Santiago que se acabou de construír a finais do século IX, o que explica a tardía aparición deste topónimo”, suxire o profesor da Universidade de Vigo.

A crenza tan estendida de que Compostela quere dicir “campo de estrelas” ten en calquera caso moito de etimoloxía xacobea. Baséase nunha das lendas recollidas no Libro IV do Códice Calixtino, o Pseudo Turpín (s. XII), a crónica mítica da presenza de Carlomagno en Galicia. “Nos primeiros textos do Códice Calixitino menciónase a claridade cando se fala do lugar onde apareceu o sepulcro do apóstolo, pero non das estrelas. Estas non aparecen ata o Pseudo Turpín, no episodio en que Carlomagno soña que as estrelas o guían ata Santiago. Daquela Carlomagno, seguindo o camiño das estrelas, prepara a expedición na que irá deixando o Camiño de Santiago libre de infieis. Este novo material lendario incorporouse ao Códice Calixtino a partir da tradición da traslatio, a que explica como chegaron os restos do Apóstolo a Galicia ata o porto fluvial de Iria Flavia (Padrón), que aparece nas fontes documentais con posterioridade á da inventio, a referida á descuberta do sepulcro do Apóstolo”, detalla o filólogo.

Malia ser o Pseudo Turpín un texto rexeitado pola ortodoxia católica, a lenda transmitiuse ao longo dos séculos. No século XV a estrela xa formaba parte da iconografía popular xacobea e xa no XIX chegou a se oficializar dalgún xeito cando o bispo López Ferreiro deu por certa esta etimoloxía, dando comezo a unha serie de polémicas dentro da propia Igrexa, engade Gonzalo Navaza.

Este é un exemplo das “etimoloxías fantásticas” que imperaron durante séculos, antes de que se procurase o rigor científico. “Durante moito tempo a ‘arte etimolóxica’ foi unha especie de rama da filosofía que consistía en ver o que esconden as palabras, en revelar a íntima realidade que designan, dicíase. E a través dela consolidáronse moitas ocorrencias e lendas”, contextualiza. A propia evolución do latín do momento confirma a imposibilidade desta orixe lendaria. “No latín hispánico occidental a palabra stellae daquela altura xa tiña o ‘r’ e campo nunca se podería deformar en compos”, concreta o membro do Seminario de Onomástica.

O outro elemento do topónimo da capital galega, Santiago, ten tamén unha clara orixe medieval asociada ao achado do sepulcro do apóstolo. “A aglutinación de santo ao nome non atopa equivalencia noutras linguas romances, agás no castelán porque o recibe do galego”, indica o filólogo, que aclara ademais que formas como Xacobe non son completamente equivalentes a Santiago. A primeira refírese ao patriarca do Antigo Testamento, Iacob en latín; e Santiago é a forma aplicada aos apóstolos de Xesús a partir da forma latina Iácobus. Si son variantes de Santiago Iago ou Tiago, mentres que Diego, malia o que se adoita dicir, non garda relación ningunha.

Pero como se chamaba antes o territorio hoxe denominado Santiago de Compostela? O Chronicon Iriense (s. X) e a Historia compostelana (S. XII) rexistran a denominación en latín Liberum donum, e só posteriormente aparece a correspondencia romance Libredón, que fai referencia ás terras seguramente doadas polas autoridades a raíz da descuberta do sepulcro e que gozaban da protección da coroa. “Isto explica outra etimoloxía xacobea, a do Milladoiro (Ames) e outros lugares da zona co mesmo nome, porque as sucesivas doazóns de terra arredor do sepulcro iríanse marcando con miliarios”.