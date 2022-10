“O Camiño das Linguas”, o XXII Congreso Estatal de Escolas Oficiais de Idiomas, está a celebrarse en Santiago

Despois dun parón obrigado de dous anos causado pola situación sanitaria, os Congresos Estatais de Escolas Oficiais de Idiomas retoman a súa actividade bianual coa celebración do seu duodécimo evento. Fano en Santiago de Compostela, cunha organización a cargo da Asociación de Profesorado de EOI de Galicia (APEOIGA), e cun lema que homenaxea a súa celebración no bienio Xacobeo.

“O Camiño dás Linguas” convertese nun punto de encontro para todos os profesores de Escolas de Idiomas a nivel nacional (case 6.000), nun congreso que esgotou as inscricións hai xa varios meses. Entre as razóns para iso atópanse as cinco conferencias plenarias que realizarán importantes personalidades do sector: Víctor Fernández Freixanes (presidente da Real Academia Galega), Neus Figueras Casanovas (especialista europea en avaliación de linguas), Ignacio Palacios Martínez (catedrático da USC), Daniel Cassany Comas (profesor e investigador na Universidade Pompeu Fabra) e Andrés Ajo Lázaro (Servizo Español para a Internacionalización da Educación-SEPIE).

“As linguas son patrimonio que debemos cuidar e protexer constantemente” e “unha lingua é unha maneira de interpretar e comprender o mundo”, foron frases destacadas do presidente da RAG, na súa conferencia posterior ao acto inaugural do congreso. Dita apertura contou, entre outros, cas palabras de Mª Eugenia Pérez Fernández, Directora Xeral de Formación Profesional, que puxo en valor o crecemento no número de alumnos das Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia. Tamén participaron no acto Gonzalo Constenla Bergueiro, Director da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, Xerardo Fernández Álvarez, presidente da APEOIGA e o Subdirector Xeral de Aprendizaxe Permanente, enseñanzas artísticas, idiomas e deportivas, Xosé Mª López Carretero.

Os máis de 500 asistentes tamén contarán cun amplo catálogo de relatorios e talleres nos que poderán participar. Máis de cen conferenciantes nacionais e internacionais xuntos no Gaiás e no Auditorio de Galicia, para tratar temas vitais para a actualidade do ámbito lingüístico, como son a internacionalización das EOI, o ensino semi-presencial e o “blended learning”, ou as novas metodoloxías no ensino de linguas. As principais casas editoriais especializadas en material didáctico para o ensino/aprendizaxe de linguas estranxeiras están tamén presentes nun espazo de exposición de acceso libre.