“O candidato do PP votou en contra do centro de saúde de Conxo no Parlamento”

resposta. A concelleira de Urbanismo, Mercedes Rosón, respondeu as declaracións do candidato á alcaldía de Santiago polo Partido Popular e recordoulle que votou en contra do centro de saúde de Conxo no Parlamento, que xa existe un centro de saúde na finca do Hospital Psiquiátrico, e que se está facendo un proxecto de ampliación e rehabilitación deste centro, que indica, “xa está incorporado tamén no plan especial que está tramitando o Consorcio” de Santiago.

Para a concelleira, o candidato popular “descoñece completamente as necesidades de Santiago e como solucionalas, e dada a falta de proxecto de cidade do Partido Popular, é capaz de facer e dicir o que sexa”. Neste senso, engadiu: “É capaz de levantarse un luns e votar no parlamento en contra dun novo centro de saúde no barrio de Conxo, e ao día seguinte mirarlle á cara aos veciños e veciñas do barrio e dicirlles sen ruborizarse que el será capaz de solucionar esta cuestión”.

A concelleira sinalou que “condenaron ao Ensanche votando en contra do proxecto Peleteiro, e condenan ao barrio de Conxo sen centro de saúde votando en contra no Parlamento. Definitivamente están en contra desta cidade”. redacción