O casco histórico compostelán libre de masificación segundo o proxecto europeo ‘Bodah’

Bodah, o proxecto europeo no que participan oito entidades de España, Portugal, Francia, Irlanda, Escocia e Gales, e está liderado por Turismo de Santiago, celebrou onte o seu último seminario no Auditorio de Galicia ao que asistiu o concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, a cargo de clausurar o ciclo de reunións que buscan fortalecer o modelo turístico sostible.

O obxectivo desta xornada era presentarlle aos representantes do sector turístico da cidade os principais traballos desenvolvidos dende Turismo de Santiago no marco deste proxecto europeo. No mesmo fixéronse tres presentacións detalladas por parte dos responsables dos principais estudos que se elaboraron sobre a situación en Santiago. En primeiro lugar, o coordinador de Patrimonio e de I+D+i da Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico presentou o listado de indicadores que se estableceron como base para a recollida de datos por parte dos destinos piloto: Santiago, San Sebastián, Pau e Cork.

A continuación, a responsable técnico de Demoscopia de Sigmados presentou en detalle o estudo Metodoloxía de recollida, medición e análise de indicadores de xestión de fluxos turísticos dentro do Proxecto BODAH, elaborado no segundo semestre do 2021 e para o que foi necesario facer 120 medicións en cinco puntos do Casco Histórico compsotelán: praza do Obradoiro, praza da Quintana, praza de Galicia, Porta do Camiño e praza da Algalia de Abaixo. En ningunha das medicións se superou o valor crítico establecido no listado de indicadores base do proxecto de 0,92 m2 por persoa. Así, a medición máis elevada foi a rexistrada na Praza da Quintana, o 20 de agosto ás 12 horas, con valores máximos que alcanzaron os 5,49 m2 de espazo para cada persoa.

Pola súa banda, o director do Centro de Estudos Turísticos da USC e o autor do libro Perpetuum Mobile. Movilidad en tiempos pandémicos, Miguel Pazos, presentou o estudo elaborado polo equipo do Cetur no marco do proxecto europeo, Modelos de Xestión de Fluxos Turísticos. Nel, en xeral non hai unha percepción negativa entre as persoas residentes en Santiago sobre a masificación turística do Casco Histórico. ecg