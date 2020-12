O Casino inaugura un punto de acollida para peregrinos e turistas

No marco das Xornadas Xacobeas 2021, o Casino de Santiago inaugurou un Punto de acollida e información para peregrinos e turistas con vocación de permanencia no futuro. “A comunicación e a información son ferramentas convenientes, diría que imprescindibles, para o desenvolvemento do Xacobeo. E todas as súas dimensións son importantes e deben ser harmónicas, facendo que os peregrinos e os visitantes que chegan a Santiago atopen aquí a súa cidade e poidan relacionarse coa cidadanía e con todas aquelas persoas que veñen, polas razóns de cadaquén”, incidiu Lois Celeiro, director de Comunicación da USC, numerario da Academia Xacobea e vicepresidente da Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago, e un dos ponente das xornadas.

“Considero moi positiva e agradezo a iniciativa do Casino de crear na súa sede, no centro de Santiago, un punto de información xacobea e de proximidade, unha referencia da cidade enteira, con espírito de cooperación voluntaria e con ánimo de que todos os que queiran teñan coñecemento das distintas rutas xacobeas, dos seus monumentos, das actividades culturais, relixiosas e artísticas que se desenvolven na cidade; dos lugares para ver, para recordar, para soñar e para comer”, engadiu Celeiro.

No acto de inauguración deste novo Punto de acollida, Ubaldo Rueda, presidente do Casino de Santiago, agradeceu a colaboración dos medios de comunicación, entre os que destacou a EL CORREO GALLEGO.Dende o 1 ao 7 de decembro o Casino acolleu as Xornadas Xacobeas, que organiza esta entidade en colaboración coa Axencia de Turismo de Galicia e coa Academia Xacobea.