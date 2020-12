O centro comercial As Cancelas renova o seu interior

Entre as pantallas instaladas destaca a impresionante pantalla mirador, situada no exterior do centro, cunha superficie de 90m2. A pantalla vertical dobre que cubre o traxecto do ascensor, cunha superficie de case 43m2 e as pantallas pasarelas, que suman 76m2. “Estas últimas, están conectadas ente si cunhas bandas luminosas que parecen flotar e invitan ao espectador a seguir o seu percorrido. Estas bandas luminosas están formadas por 165 metros de led neón flexible, cun sistema ambilight que prolonga os efectos especiais de vídeo”, explicou Javier Casado, xerente de As Cancelas.

A remodelación culmina coa posta el marcha de sete pantallas dixitais, que suman máis de 350m2 de superficie, para as que se crearon contidos exclusivos de arte dixital con máis de 15 millóns de píxeles de definición relacionados co Nadal. Tamén a mascota do centro comercial, o extraterrestre Celi, terá o seu espazo nas novas pantallas que van a converterse nunha sinal de identidade do recinto e permitirán ofrecer aos visitantes do centro experiencias inmersivas grazas a un sistema de son profesional de 46.000 vatios.

O centro comercial As Cancelas estrea imaxe, tras unha remodelación ha durou seis meses, para converterse nun recinto máis acolledor, adaptado á dixitalización e ás novas tecnoloxías e preparado para ofrecer unha mellor experiencia aos seus visitantes. O restyling do recinto comercial líder en Santiago e a súa área metropolitana apostou polo uso de materiais sostibles e de última xeración, así como pola renovación da iluminación do centro para acadar que o consumo enerxético sexa máis eficiente.

Así mesmo, a nova instalación dixital permite ofrecer un espectáculo permanente de videomapping único en España utilizando proxectores para despregar animacións e imaxes sobre superficies reais. Desde hoxe haberá dúas sesións, ás 20:00 e ás 21:00 horas, dun espectáculo creado en exclusiva para o centro comercial que se proxectará no mural situado na primeira planta, enriba de Stradivarius.

“As novas pantallas de As Cancelas ofrecen múltiples posibilidades non solo de ofrecer contidos de alta calidade ou información do centro, senón que tamén nos van a permitir unha alta interactividade cos nosos clientes”, explica Casado. “Non só van a poder gozar das imaxes e o son, senón que poderán participar en actividades creadas para as pantallas, aportar os seus contidos, participar en xogos e concursos e moito máis”, engade.

A renovación do centro comercial incluíu a reposición da totalidade dos seus elementos de iluminación, que agora é LED e coa cualificación máis eficiente. Instaláronse 225 unidades luminarias novas, máis de un quilómetro de tira LED e colocáronse 230 puntos de iluminación no bandó, deseñadas especificamente para esta zona. O centro é agora máis luminoso pero á súa vez, máis eficiente, cunha redución significativa do consumo eléctrico.

A sensación de claridade acentúase coa elección dos novos materiais e a nova pintura dos parámetros. Utilizáronse elementos naturais e sostibles, sobre todo madeira. A zona infantil renovouse con paneis fonoabsorbentes que conseguen un espazo máis atractivo e un ambiente acústico óptimo.

Ademais, pintáronse máis de 14.000m2 de superficies. Destaca o cambio do teito da planta superior, na que está a zona de restauración, que pasou de azul a branco e na que se instalaron xardíns vexetais decorativos.

Xunto coa madeira, empregáronse composite e aceiro en distintas zonas. Toda a obra realizouse tratando de reducir o impacto medioambiental, coas mellores técnicas de produción e unha xestión responsable do transporte e dos residuos.

“Esperamos que estes cambios sexan do agrado dos nosos clientes e seguiremos traballando para que As Cancelas continúe sendo o centro comercial de referencia de Santiago e da súa área metropolitana”, agregou Casado.

Sobre de As Cancelas

Con 50.000 m2 e 2.300 prazas de aparcamento gratuítas, As Cancelas é o centro comercial líder na área de Santiago de Compostela.

Copropiedade de Carmila e Realia e xestionado por Carrefour Property, a oferta do centro distribúese en tres andares nos que destacan as 8 salas de cine de CINESA, un Hipermercado Carrefour, 15 locais de restauración e unha completa variedade de tendas de moda que agrupan os seus descontos e promocións a través da tarxeta de fidelidade do centro.

As Cancelas é un espazo pensado para a comodidade do visitante, cunha oferta de ocio e cines que se mantén aberta de luns a domingo os 365 días do ano e que conta cun aparcamento gratuíto tamén para bicicletas e motos, zona WIFI, armarios e sala de lactantes. Sempre pensando nas familias, As Cancelas conta co Club de Celi, un club que aglutina todas as actividades infantís do centro, sempre gratuítas, e que conta xa con máis de 15.500 socios.