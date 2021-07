O Centro de Información á Muller estrea páxina web

Santiago. A concelleira de Políticas de Igualdade, Mercedes Rosón, presentou onte cimcompostela.gal, a web do CIM, o Centro de Información á Muller. A páxina, para a que se deseñou unha identidade corporativa, ten como obxectivos visiblizar e informar sobre o labor centro; animar a cidadanía a implicarse de xeito activo nas actividades propostas; e facilitar o acceso, para as persoas que o precisen, á asistencia ofertada nas distintas áreas de actuación do Centro de Información á Muller.

A web inclúe tamén un vídeo de presentación a través do cal quedan recollidos os aspectos máis relevantes do traballo que desenvolven as persoas integrantes do CIM e o propósito do centro. ECG