O Centro Xove da Almáciga acollerá o ‘Go2Work’, programa para emprendedores do sector musical

santiago. O pasado mércores abreuse o prazo de inscrición para unha nova convocatoria do espazo coworking Go2Work organizado pola Fundación Paideia Galiza e a EOI e dirixida a persoas emprendedoras do sector musical que busquen definir o plan de negocio dos seus proxectos artísticos.

Esta acción formativa, que comezará o vindeiro 13 de xaneiro, está enmarcada nun convenio firmado entre a Fundación Paideia Galiza e a EOI para a posta en marcha de accións formativas dirixidas a emprendedores e emprendedoras musicais. Esta primeira edición de 2023 conta coa colaboración do Concello de Santiago, que porá a disposición do alumnado do curso o Centro Xove de Creación Cultural, un centro dedicado á creación musical que é xestionado a través da Concellaría de Mocidade. O coworking Go2Work é un programa de desenvolvemento profesional sen custo para os seus participantes grazas á cofinanciación do Fondo Social Europeo, que ofrece unha formación especializada para a xestión de proxectos musicais a través de clases presenciais combinadas con titorías individuais. Xa está aberto o prazo de inscrición a través da web paideia.es/coworking-santiago para todas aquelas persoas que desexen participar nesta iniciativa, que contará cun total de 60 horas formativas presenciais e de 40 de titorías individuais para cada un dos proxectos musicais participantes. As sesións presenciais desenvolveranse os venres á tarde en horario de 16.00h a 20.00h, e algún sábado pola mañá no Centro Xove de Creación Cultural, no barrio da Almáciga, un espazo do Concello de Santiago equipado con salas de ensaio e formación e con un estudio de gravación. Participarán como relatores e titores, recoñecidos profesionais da industria musical como Carlangas, Baiuca e Manuel Colmenero (recoñecido produtor e director de Sonobox). O alumnado recibirá ademais formación na metodoloxía Lean Startup, que será impartida por diferentes expertos na materia. redacción